Талибы в Афганистане возобновили выдачу паспортов

В Афганистане талибы возобновили выдачу паспортов после нескольких месяцев задержки. Пока они будут старого образца.
Об этом пишет Reuters.
Процесс выдачи паспортов фактически остановился еще до захвата талибами власти в Афганистане. При этом «Талибан» не желал возобновлять работу паспортных столов, чтобы предотвратить побеги афганцев за границу.
Пока всем заявителям будут выдавать паспорта старого образца. По словам исполняющего обязанности начальника паспортного бюро Алама Гуль Хуккани, ежедневно будут выдавать 5—6 тысяч паспортов. Также он сообщил, что для этого наймут и женщин. Они будут обслуживать женщин и только они имеют право брать их биометрические данные.
«Ни один работник мужского пола не имеет права выполнять биометрическую [проверку] или другую паспортную работу в отношении женщины», — подчеркнул он.
- Новое временное правительство «Талибана» официально начало работу 8 сентября. На ключевых должностях — лидеры движения и «Сети Хаккани», женщин, несмотря на обещания, там нет. Позже боевики заявили, что женщины не будут работать в их правительстве, потому что «они должны рожать детей» и учить их исламской этике.
- В середине сентября талибы отменили Министерство по делам женщин и создали на его базе Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. Кроме того, боевики запретили девушкам ходить в среднюю школу, а женщинам-учителям — работать. Мужчинам и барбершопам запретили подстригать бороду, поскольку это «противоречит нормам шариата». Боевикам «Талибана» запретили делать селфи и носить белые кроссовки.
- Ранее талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин. Многие женщины бежали из страны.