У Байдена відреагували на згадку про Зеленського в Pandora Papers

Згадка про президента України Володимира Зеленського в розслідуванні Pandora Papers про офшорні компанії не шкодить діалогу між Києвом і Вашингтоном, але для президента США оприлюднені дані загалом підвищують важливість посилення фінансової прозорості у світі.

Про це на брифінгу в Білому домі заявила речниця адміністрації Джо Байдена Джен Псакі, передає «Голос Америки».

«Президент Байден відданий справі підвищення прозорості як в американській, так і в міжнародній фінансових системах. Він наполягає на цьому в рамках своєї внутрішньому політики. Також на міжнародних форумах він зосередив увагу на важливості зрівняти правила гри, зменшити корупцію та переконатися, що ми робимо це як скоординоване міжнародне товариство. Я б не сказала, що ці звинувачення міняють діалог між Вашингтоном і Києвом. Скоріше, вони роблять це питання більш важливим на міжнародному порядку денному», — сказала Джен Псакі.