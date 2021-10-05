У Байдена отреагировали на упоминание Зеленского в Pandora Papers

Упоминание президента Украины Владимира Зеленского в расследовании Pandora Papers об офшорных компаниях не вредит диалогу между Киевом и Вашингтоном, но для президента США обнародованные данные в целом повышают важность усиления финансовой прозрачности в мире.

Об этом на брифинге в Белом доме заявила пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки, передает «Голос Америки».

«Президент Байден предан делу повышения прозрачности, как в американской, так,и в международной финансовых системах. Он настаивает на этом в рамках своей внутренней политики. Также на международных форумах он сосредоточил внимание на важности уравнять правила игры, уменьшить коррупцию и убедиться, что мы делаем это как скоординированное международное общество. Я бы не сказала, что эти обвинения меняют диалог между Вашингтоном и Киевом. Скорее, они делают это вопрос более важным на международной повестке дня», — сказала Псаки.