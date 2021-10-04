Північна Корея відновила роботу гарячої лінії для контакту з Південною

Північна Корея відновила лінії звʼязку з Півднем через кілька місяців після того, як сама ж відключила транскордонну гарячу лінію. Про це повідомляє BBC.

Звʼязок відновили у понеділок, 4 жовтня. Офіційні особи обох Корей обмінялись телефонним дзвінком вперше від серпня.

На цей крок пішли після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що готовий відновити звʼязок, однак Пхеньян також заявив, що відновлення їхніх відносин залежить від «позиції влади Південної Кореї».