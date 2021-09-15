Південна Корея сьомою у світі запустила балістичну ракету з підводного човна

Військові Південної Кореї успішно запустили балістичну ракету з підводного човна, точно вразивши задану ціль. Країна стала сьомою в світі, яка здатна до таких запусків, і першою неядерною країною, яка розробила цю систему.

Про це повідомляють Yonhap і Reuters.

Балістичну ракету запустив багатоцільовий човен «Досан Ан Чхан Хо» (Dosan Ahn Chang-ho), який здатен нести до десяти крилатих ракет Chonryong для наземних атак і балістичні ракети Hyunmoo. Випробування пройшли на полігоні в провінції Південний Чхунчхон.

Пуск відбувся через кілька годин після того, як дві балістичні ракети запустила Північна Корея, чим викликала протест сусіда, США і Японії.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що тепер з новою зброєю країна може стримувати всі провокації з боку КНДР.