Южная Корея седьмой в мире запустила баллистическую ракету с подводной лодки

Военные Южной Кореи успешно запустили баллистическую ракету с подводной лодки, точно поразив заданную цель. Страна стала седьмой в мире, которая способна к таким запускам, и первой неядерной страной, которая разработала эту систему.
Об этом сообщают Yonhap и Reuters.
Баллистическую ракету запустила многоцелевая лодка «Досан Ан Чхан Хо» (Dosan Ahn Chang-ho), которая способна нести до десяти крылатых ракет Chonryong для наземных атак и баллистические ракеты Hyunmoo. Испытания прошли на полигоне в провинции Южная Чхунчхон.
Пуск произошел через несколько часов после того, как две баллистические ракеты запустила Северная Корея, чем вызвала протест соседа, США и Японии.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что теперь с новым оружием страна может сдержать все провокации со стороны КНДР.
- Утром 15 сентября КНДР запустила две ракеты, которые могли быть баллистическими. Они упали в Японском море. Северная Корея после заявила об успешном испытании нового оружия. Это второй пуск в КНДР за год.
- В августе этого года сообщалось, что Северная Корея вероятно перезапустила ядерный реактор в Йонбене, который производил плутоний, как считается, для ядерного оружия.