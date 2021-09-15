КНДР во второй раз за год выпустила баллистические ракеты в Японское море

Военные Южной Кореи заявили, что КНДР 15 сентября выпустила две баллистические ракеты у восточного побережья.

Запуск состоялся через два дня после того, как Северная Корея заявила об успешном испытании нового оружия, пишет Associated Press.

В заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи указано, что две баллистические ракеты полетели в сторону вод восточного побережья Корейского полуострова. Запустили их из центральной части КНДР.

В то же время береговая охрана Японии заявила, что обе ракеты упали в водах между Японией и Корейским полуостровом. Инфраструктура не пострадала.

Что именно было запущено, неизвестно, но премьер Японии Йосихиде Суга заявил, что это была именно баллистическая ракета.