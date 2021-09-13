КНДР совершила тестовый запуск баллистической ракеты

Тестовые запуски провели на выходных. Потенциальная дальность испытанных ракет — 1 500 км. В КНДР такие испытания называют важной гарантией безопасности страны.

Об этом пишет BBC .

Северная Корея совершила тестовый запуск баллистической ракеты , которая потенциально может поразить цели на территории Японии.

Эксперты отмечают, что эта ракета может быть первой ракетой большой дальности, способной нести ядерные боеголовки.

В японском правительстве заявили, что страна серьезно обеспокоена очередными ракетными испытаниями КНДР и вместе с США и Южной Кореей следит за ситуацией.