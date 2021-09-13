КНДР совершила тестовый запуск баллистической ракеты

Северная Корея совершила тестовый запуск баллистической ракеты, которая потенциально может поразить цели на территории Японии.
Об этом пишет BBC.
Тестовые запуски провели на выходных. Потенциальная дальность испытанных ракет — 1 500 км. В КНДР такие испытания называют важной гарантией безопасности страны.
Эксперты отмечают, что эта ракета может быть первой ракетой большой дальности, способной нести ядерные боеголовки.
В японском правительстве заявили, что страна серьезно обеспокоена очередными ракетными испытаниями КНДР и вместе с США и Южной Кореей следит за ситуацией.
- В марте СМИ сообщали, что КНДР возобновила работу ядерного объекта в Йонбене. Данные спутников свидетельствуют о подготовке к созданию боеголовок.
- КНДР последние годы активно тестирует различные баллистические ракеты. В конце марта Северная Корея раскрыла детали запуска двух ракет, которые оказались очень похожими на российский «Искандер».