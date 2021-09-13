КНДР здійснила тестовий запуск балістичної ракети

Північна Корея здійснила тестовий запуск балістичної ракети, яка потенційно може вразити цілі на території Японії.
Про це пише BBC.
Тестові запуски провели у вихідні. Потенційна дальність випробуваних ракет — 1 500 кілометрів. У КНДР такі випробування називають важливою гарантією безпеки країни.
Експерти зазначають, що ця ракета може бути першою ракетою великої дальності, яка здатна нести ядерні боєголовки.
У японському уряді заявили, що країна серйозно стурбована через чергові ракетні випробування КНДР і разом зі США та Південною Кореєю стежить за ситуацією.
- У березні ЗМІ повідомляли, що КНДР відновила роботу ядерного обʼєкта в Йонбені. Дані супутників свідчать про підготовку до створення боєголовок.
- КНДР останні роки активно тестує різні балістичні ракети. В кінці березня Північна Корея розкрила деталі запуску двох ракет, які виявилися дуже схожими на російський «Іскандер».