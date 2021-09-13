КНДР здійснила тестовий запуск балістичної ракети

Тестові запуски провели у вихідні. Потенційна дальність випробуваних ракет — 1 500 кілометрів. У КНДР такі випробування називають важливою гарантією безпеки країни.

Про це пише BBC .

Північна Корея здійснила тестовий запуск балістичної ракети , яка потенційно може вразити цілі на території Японії.

Експерти зазначають, що ця ракета може бути першою ракетою великої дальності, яка здатна нести ядерні боєголовки.

У японському уряді заявили, що країна серйозно стурбована через чергові ракетні випробування КНДР і разом зі США та Південною Кореєю стежить за ситуацією.