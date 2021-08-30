МАГАТЕ: Північна Корея, ймовірно, перезапустила ядерний реактор для створення зброї

Північна Корея ймовірно перезапустила ядерний реактор в Йонбьоні, який виробляв плутоній, як вважається, для ядерної зброї.

Про це сказано e звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає Reuters.

У звіті зазначено, що з липня 2021 року на реакторі зʼявилися ознаки його запуску, зокрема скидання води для охолодження. Без роботи він стояв з початку грудня 2018 року і у МАГАТЕ зазначають, що реактор лежить в основі ядерної програми Північної Кореї.

Також є свідчення роботи лабораторії — вона пʼять місяців обробляла повну партію відпрацьованого палива, що явно порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

МАГАТЕ стежить за реактором за допомогою супутникових знімків. З 2009 року у інспекторів немає доступу до КНДР, після того як Пхеньян всіх вислав. Міжнародне співтовариство вважає, що Північна Корея намагається створити свою ядерну зброю. Останнє ядерне випробування було в 2017 році.