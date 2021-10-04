Северная Корея возобновила работу горячей линии для контакта с Южной

Северная Корея возобновила линии связи с Югом через несколько месяцев после того, как сама же отключила трансграничную горячую линию. Об этом сообщает BBC.

Связь восстановили в понедельник, 4 октября. Официальные лица обеих Корей обменялись телефонным звонком впервые с августа.

На этот шаг пошли после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов возобновить связь, однако Пхеньян также заявил, что восстановление их отношений зависит от «позиции власти Южной Кореи».