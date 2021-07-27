Северная и Южная Кореи возобновили официальные каналы связи

Северная и Южная Кореи согласились возобновить приостановленные каналы горячей линии. Соответствующие заявления опубликовали обе стороны во вторник, 27 июля. Их цитирует Deutsche Welle.

Горячие линии экстренной связи между Северной и Южной Кореями использовались с некоторыми перерывами с 1970-х годов. В июне 2020 года Пхеньян приостановил их использование. Сейчас же лидеры обеих стран обменялись письмами и договорились возобновить горячие линии как первый шаг к улучшению отношений.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (слева) беседует с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном (справа) во время обеда в ресторане 19 сентября 2018 года. Тогда состоялась встреча на межкорейском саммите, где они обсуждали пути денуклеаризации Корейского полуострова. Pool / Pool

«Согласно договору, заключенному между высшими руководителями, Север и Юг приняли меры по восстановлению работы всех межкорейских линий связи с 10:00 27 июля», — сообщило официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA.