Северная и Южная Кореи возобновили официальные каналы связи

Северная и Южная Кореи согласились возобновить приостановленные каналы горячей линии. Соответствующие заявления опубликовали обе стороны во вторник, 27 июля. Их цитирует Deutsche Welle.
Горячие линии экстренной связи между Северной и Южной Кореями использовались с некоторыми перерывами с 1970-х годов. В июне 2020 года Пхеньян приостановил их использование. Сейчас же лидеры обеих стран обменялись письмами и договорились возобновить горячие линии как первый шаг к улучшению отношений.
«Согласно договору, заключенному между высшими руководителями, Север и Юг приняли меры по восстановлению работы всех межкорейских линий связи с 10:00 27 июля», — сообщило официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA.
Лидеры также «договорились сделать большой шаг в восстановлении взаимного доверия и содействии к примирению, возобновив отрезанные линии связи между странами с помощью недавнего обмена личными письмами».
В офисе президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявили, что он обменялся личными письмами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, чтобы улучшить отношения.
В июне 2020 года Пхеньян отключил все каналы связи с Сеулом. Пхеньян обвинял Сеул в попустительстве по отношению к северокорейским беженцам, которые отправляют на родину листовки и другие материалы, унижающие достоинство вождя и правящей партии.
- В июне 2021 года Ким Чен Ын заявил, что в Северной Корее из-за пандемии произошел «большой кризис», который поставил под угрозу безопасность страны и ее граждан. В начале июня Ким Чен Ын признал «напряженную» продовольственную ситуацию в стране, а в январе заявил, что страна почти провалила план экономического развития.