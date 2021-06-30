Ким Чен Ын заявил, что в Северной Корее из-за пандемии произошел «большой кризис»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в стране произошел «большой кризис», который связан с пандемией коронавируса и, в свою очередь, поставил под угрозу безопасность страны и ее граждан. Об этом он заявил на заседании правящей Трудовой партии Северной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство страны.

По его словам, ошибки, допущенные при противоэпидемической работе, привели к некоему «серьезному инциденту», который поставил под угрозу безопасность страны и ее населения. О каком именно инциденте идет речь, он не уточнил.

Ким также уволил высокопоставленных членов партии, добавив, что они «пренебрегли выполнением важных решений» по государственной кампании по предотвращению чрезвычайной эпидемии. Кого именно уволили — неизвестно. В то же время Reuters сообщает, что на заседании руководство партии объявило о замене нескольких членов политбюро, секретарей Центрального комитета партии и должностных лиц нескольких государственных агентств. Однако, связано ли это с проваленной борьбой с коронавирусом — неизвестно.