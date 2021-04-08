Ким Чен Ын пожаловался, что ситуация в КНДР «худшая в истории»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна находится в самой плохой в истории ситуации. Пандемия коронавируса и закрытые границы еще больше ослабили и без того нестабильную экономику КНДР.
Об этом пишет The Associated Press.
Ким провел встречу с секретарями ячеек правящей в стране Трудовой партии. На ней он призвал всех работников на местах выполнять решения, принятые на съезде партии, и раскритиковал их за «недостатки», которые следует немедленно исправить.
«Повышение уровня жизни людей [...] даже в той плохой ситуации, когда нам приходится преодолевать беспрецедентно многочисленные проблемы, зависит от роли, которую играют ячейки, низовые организации партии», — сказал Ким Чен Ын.
Эксперты считают, что экономика страны и так находилась на критически низком уровне из-за длительного неэффективного управления и международных санкций. Пандемия коронавируса еще больше усилила падение экономики.
- В США ранее пожаловались, что Северная Корея игнорирует любые попытки новой администрации президента США наладить хоть какие-то контакты. После этого сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон публично обратилась к администрации Джо Байдена и предостерегла ее от провокаций.
- Бывший топ-дипломат из Северной Кореи убежден, что режим Ким Чен Ына переживает тяжелые времена и может пасть в результате восстания. Для этого США должны продолжать давление и не идти на уступки в вопросах ядерного оружия, которое Пхеньян рассматривает как залог своей стабильности.