Ким Чен Ын пожаловался, что ситуация в КНДР «худшая в истории»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна находится в самой плохой в истории ситуации. Пандемия коронавируса и закрытые границы еще больше ослабили и без того нестабильную экономику КНДР.

Об этом пишет The Associated Press.

Ким провел встречу с секретарями ячеек правящей в стране Трудовой партии. На ней он призвал всех работников на местах выполнять решения, принятые на съезде партии, и раскритиковал их за «недостатки», которые следует немедленно исправить.