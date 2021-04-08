Кім Чен Ин поскаржився, що ситуація в КНДР «найгірша в історії»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна перебуває у найгіршій в історії ситуації. Пандемія коронавірусу та закриті кордони ще більше ослабили й так нестабільну економіку КНДР.

Про це пише The Associated Press.

Кім провів зустріч із секретарями осередків правлячої у країні Трудової партії. На ній він закликав усіх працівників на місцях виконувати рішення, ухвалені на з’їзді партії, і розкритикував їх за «недоліки», які слід негайно виправити.