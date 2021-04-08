Кім Чен Ин поскаржився, що ситуація в КНДР «найгірша в історії»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна перебуває у найгіршій в історії ситуації. Пандемія коронавірусу та закриті кордони ще більше ослабили й так нестабільну економіку КНДР.
Про це пише The Associated Press.
Кім провів зустріч із секретарями осередків правлячої у країні Трудової партії. На ній він закликав усіх працівників на місцях виконувати рішення, ухвалені на з’їзді партії, і розкритикував їх за «недоліки», які слід негайно виправити.
«Підвищення рівня життя людей [...] навіть у тій найгіршій ситуації, коли нам доводиться долати безпрецедентно численні проблеми, залежить від ролі, яку відіграють осередки, низові організації партії», — сказав Кім Чен Ин.
Експерти вважають, що економіка країни і так перебувала на критично низькому рівні через тривале неефективне управління та міжнародні санкції. Пандемія коронавірусу ще більше посилила падіння економіки.
- У США раніше поскаржилися, що Північна Корея ігнорує будь-які спроби нової адміністрації президента Сполучених Штатів налагодити хоч якісь контакти. Після цього сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чжон публічно звернулася до адміністрації Джо Байдена та застерегла її від провокацій.
- Колишній топдипломат з Північної Кореї переконаний, що режим Кім Чен Ина переживає важкі часи та може впасти внаслідок повстання. Для цього США мають продовжувати тиск і не йти на поступки в питаннях ядерної зброї, яку Пхеньян розглядає як запоруку своєї стабільності.