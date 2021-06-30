Кім Чен Ин заявив, що у Північній Кореї через пандемію сталася «велика криза»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що у країні сталась «велика криза», яка повʼязана з пандемією коронавірусу і, своєю чергою, поставила під загрозу безпеку країни і її громадян. Про це він заявив на засіданні правлячої Трудової партії Північної Кореї, повідомляє Центральне телеграфне агентство країни.

За його словами, помилки, допущені під час протиепідемічної роботи, призвели до якогось «серйозного інциденту», який поставив під загрозу безпеку країни і її населення. Про який саме інцидент йдеться, він не уточнив.

Кім також звільнив високопоставлених членів партії, додавши, що вони «знехтували виконанням важливих рішень» щодо державної кампанії з запобігання надзвичайній епідемії. Кого саме звільнили — невідомо. Водночас Reuters повідомляє, що на засіданні керівництво партії оголосило про заміну кількох членів політбюро, секретарів Центрального комітету партії і посадових осіб кількох державних агентств. Проте чи повʼязано це із проваленою боротьбою із коронавірусом — невідомо.