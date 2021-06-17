Лідер КНДР Кім Чен Ин визнав «напружену» продовольчу ситуацію у країні

Глава держави сказав, що сільськогосподарський сектор не зміг виконати поставлені завдання по зерну через торішні тайфуни, які спричинили масштабні повені. Зараз з країни надходять повідомлення про різке зростання цін на продукти: наприклад, кілограм бананів коштує $32.

Окрім цього, через коронавірус Північна Корея закрила свої кордони і в результаті різко впала торгівля з Китаєм (КНДР покладається на Китай у питаннях продовольства, добрив і палива). Північна Корея також бореться з міжнародними санкціями, які ввели через її ядерні програми.

У квітні Кім зробив заяву про труднощі у країні і закликав чиновників провести «Важкий похід» — цей термін офіційні особи КНДР використовували для позначення процесу боротьби країни під час голоду 1990-х років, коли після розпаду Радянського Союзу Північна Корея залишилася без вирішальної допомоги. Загальна кількість північних корейців, які померли від голоду в той час, невідома, але за оцінками, вона сягає 3 мільйонів.