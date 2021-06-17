Лидер КНДР Ким Чен Ын признал «напряженную» продовольственную ситуацию в стране

Глава государства сказал, что сельскохозяйственный сектор не смог выполнить поставленные задачи по зерну из-за прошлогодних тайфунов, которые вызвали масштабные наводнения. Сейчас из страны поступают сообщения о резком росте цен на продукты: например, килограмм бананов стоит $32.

Кроме этого, из-за коронавируса Северная Корея закрыла свои границы и в результате резко упала торговля с Китаем (КНДР полагается на Китай в вопросах продовольствия, удобрений и топлива). Северная Корея также борется с международными санкциями, которые ввели из-за ее ядерных программ.

В апреле Ким сделал редкое заявление о трудностях в стране и призвал чиновников провести «Трудный поход» — этот термин официальные лица КНДР использовали для обозначения процесса борьбы страны во время голода 1990-х годов, когда после распада Советского Союза Северная Корея осталась без решающей помощи. Общее количество северных корейцев, умерших от голода в то время, неизвестно, но по оценкам, оно составляет до 3 миллионов.