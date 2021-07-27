Північна та Південна Кореї відновили офіційні канали звʼязку

Північна і Південна Кореї погодилися відновити призупинені канали гарячої лінії. Відповідні заяви опублікували обидві сторони у вівторок, 27 липня. Їх цитує Deutsche Welle.

Гарячі лінії екстреного звʼязку між Північною і Південною Кореями використовувалися з деякими перервами з 1970-х років. У червні 2020 року Пхеньян призупинив їх використання. Зараз лідери обох країн обмінялись листами і домовилися відновити гарячі лінії як перший крок до поліпшення відносин.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін (ліворуч) розмовляє з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином (праворуч) під час обіду в ресторані 19 вересня 2018 року. Тоді відбулась зустріч на міжкорейському саміті, де вони обговорювали шляхи денуклеаризації Корейського півострова. Pool / Pool

«Згідно з угодою, укладеною між вищими керівниками, Північ і Південь вжили заходів щодо відновлення роботи всіх міжкорейських ліній звʼязку з 10:00 27 липня», — повідомило офіційне інформаційне агентство Південної Кореї KCNA.