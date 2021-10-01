КНДР сообщила об успешных испытаниях новой зенитной ракеты

«30 сентября Академия наук национальной обороны КНДР провела испытательный пуск авиационной зенитной ракеты, недавно разработанной ею, с целью подтверждения работоспособности пусковой установки, радара и машины боевого управления, а также комплексных боевых характеристик», — говорится в сообщении.

В Академии оборонных наук заявили, что при запуске были подтверждены «потрясающие» боевые характеристики зенитной ракеты нового типа, в частности были значительно увеличены скорость и точность наведения, а также дальность поражения ракетой воздушной цели.

Как отмечается, это стало возможным благодаря внедрению «важных инновационных технологий», в частности речь идет о технологии управления парным рулем и двойном импульсном полетном двигателе.

«Испытание имеет большое практическое значение для исследования и разработки различных перспективных зенитно-ракетных систем», — отмечает агентство.