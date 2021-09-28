Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря. В США призвали Пхеньян к диалогу

По данным военных, ракета была выпущена из провинции Чагандо на восток около 06:40 утра.

«Во вторник Северная Корея выпустила по крайней мере один неопознанный снаряд в Японское море», — говорится в сообщении.

Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи передает агентство Yonhap .

Между тем японское правительство заявило, что снаряд выглядел как баллистическая ракета, и это уже второй такой запуск в сентябре. Также в Японии считают, что снаряд упал в воду за пределами ее исключительной экономической зоны, сообщает японское издание Kyodo News.

В Госдепартаменте США уже осудили запуск ракеты Северной Кореей и призвали Пхеньян к диалогу.

«Этот запуск является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и международного сообщества. Мы, как и раньше, склоняемся к дипломатическому подхода в отношениях с КНДР и призываем ее к диалогу», — говорится в заявлении.