Північна Корея запустила ракету в бік Японського моря. У США закликали Пхеньян до діалогу

Північна Корея 28 вересня випустила в бік Японського моря ракету малої дальності.
Про це з посиланням на Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї передає агентство Yonhap.
«У вівторок Північна Корея випустила принаймні один невпізнаний снаряд в Японське море», — йдеться в повідомленні.
За даними військових, ракета була випущена з провінції Чаган на схід близько 06:40 ранку.
Наразі невідомо, чи є снаряд балістичною ракетою.
Тим часом японський уряд заявив, що снаряд мав вигляд балістичної ракети, і це вже другий такий запуск у вересні. Також у Японії вважають, що снаряд впав у воду за межами її виключної економічної зони, повідомляє японське видання Kyodo News.
У Держдепартаменті США вже засудили запуск ракети Північною Кореєю та закликали Пхеньян до діалогу.
«Цей запуск є порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН і становить загрозу для сусідів КНДР і міжнародного співтовариства. Ми, як і раніше, схиляємося до дипломатичного підходу у відносинах з КНДР і закликаємо її до діалогу», — йдеться у заяві.
- Вранці 15 вересня КНДР запустила дві ракети, які могли бути балістичними. Вони впали в Японському морі. Північна Корея після цього заявила про успішне випробування нової зброї. Через кілька годин військові Південної Кореї успішно запустили балістичну ракету з підводного човна, точно вразивши задану ціль.
- У серпні повідомлялося, що Північна Корея, ймовірно, перезапустила ядерний реактор в Йонбьоні, який виробляв плутоній, як вважається, для ядерної зброї.