Північна Корея запустила ракету в бік Японського моря. У США закликали Пхеньян до діалогу

За даними військових, ракета була випущена з провінції Чаган на схід близько 06:40 ранку.

Про це з посиланням на Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї передає агентство Yonhap .

Тим часом японський уряд заявив, що снаряд мав вигляд балістичної ракети, і це вже другий такий запуск у вересні. Також у Японії вважають, що снаряд впав у воду за межами її виключної економічної зони, повідомляє японське видання Kyodo News.

У Держдепартаменті США вже засудили запуск ракети Північною Кореєю та закликали Пхеньян до діалогу.

«Цей запуск є порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН і становить загрозу для сусідів КНДР і міжнародного співтовариства. Ми, як і раніше, схиляємося до дипломатичного підходу у відносинах з КНДР і закликаємо її до діалогу», — йдеться у заяві.