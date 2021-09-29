КНДР сообщила об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты

Агентство отмечает, что проект исследований и разработок гиперзвуковых ракет входит в пятерку основных задач в секторе стратегических вооружений Пятилетнего плана развития оборонной науки и системы вооружений, который «продвигается вперед».

Как отмечается, испытания утром 28 сентября провела Академия наук национальной обороны КНДР. За запуском также наблюдал член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон вместе с руководителями из оборонной сферы.

Об этом сообщает государственное северокорейское информагентство ЦТАК.

При запуске ракеты ученые подтвердили летную маневренность и устойчивость ракеты в активном участке, а также технические показатели, в частности управляемую маневренность и характеристики обособленной гиперзвуковой планировочной боевой части.

Кроме этого, были подтверждены стабильность усиленной топливной системы ракеты и впервые представленного двигателя.

Также издание отмечает, что все технические показатели соответствуют проектным требованиям, однако информация о высоте и дальности полета не сообщается.

Заметим, до сих пор в КНДР не было оружия такого типа.