КНДР повідомила про успішне випробування нової гіперзвукової ракети

Агентство наголошує, що проєкт досліджень і розробок гіперзвукових ракет входить до пʼятірки основних завдань в секторі стратегічних озброєнь П’ятирічного плану розвитку оборонної науки і системи озброєнь, що «просувається вперед».

Як зазначається, випробування вранці 28 вересня провела Академія наук національної оборони КНДР. За запуском також спостерігав член президії політбюро ЦК Трудової партії Кореї (ТПК), секретар ЦК партії Пак Чон Чхон разом із керівниками з оборонної науки.

Про це повідомляє державне північнокорейське інформагентство ЦТАК.

Під час запуску ракети вчені підтвердили льотну маневреність і стійкість ракети в активній ділянці, а також технічні показники, зокрема керовану маневреність і характеристики відокремленої гіперзвукової планувальної бойової частини.

Окрім цього, були підтверджені стабільність посиленої паливної системи ракети і вперше представленого двигуна.

Також видання вказує, що всі технічні показники відповідають проєктним вимогам, проте інформація про висоту і дальність польоту не повідомляється.

Зауважимо, досі у КНДР не було зброї такого типу.