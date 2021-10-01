КНДР повідомила про успішні випробування нової зенітної ракети

«30 вересня Академія наук національної оборони КНДР провела випробувальний пуск авіаційної зенітної ракети, недавно розробленої нею, з метою підтвердження працездатності пускової установки, радара і машини бойового управління, а також комплексних бойових характеристик», — йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє державне корейське Центральне інформаційне агентство ( ЦТАК ).

В Академії оборонних наук заявили, що під час запуску були підтверджені «приголомшливі» бойові характеристики зенітної ракети нового типу, зокрема було значно збільшено швидкість і точність наведення, а також дальність ураження ракетою повітряної цілі.

Як зазначається, це стало можливим завдяки впровадженню «важливих інноваційних технологій», зокрема йдеться технологію управління парним кермом та подвійний імпульсний польотний двигун.

«Випробування має велике практичне значення для дослідження і розробки різних перспективних зенітно-ракетних систем», — наголошує агентство.