Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Южной Корее возобновить контакты и назвал условия для примирения

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов возобновить контакты с Южной Кореей уже в октябре.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте страны 30 сентября, цитирует государственное корейское Центральное информационное агентство (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын выразил волю возобновить с начала октября прерванные из-за ухудшения отношений горячие линии экстренной связи между Севером и Югом в рамках усилий для осуществления ожиданий и надежды всей нации, которая желает скорейшего восстановления нынешних инфарктных межкорейских отношений и воцарения прочного мира на Корейском полуострове», — сказал лидер КНДР.

По мнению Ким Чен Ына, для примирения власти Южной Кореи должны изменить «конфронтационный подход и закоренелую позицию к КНДР», придерживаться позиции национальной самостоятельности «не на словах, а на деле», серьезно относиться к межкорейским декларациям и выполнять их и прочее.