Лідер КНДР Кім Чен Ин запропонував Південній Кореї відновити контакти і назвав умови для примирення

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що готовий відновити контакти з Південною Кореєю вже у жовтні.
Про це він заявив під час виступу в парламенті країни 30 вересня, цитує державне корейське Центральне інформаційне агентство (ЦТАК).
«Товариш Кім Чен Ин висловив волю відновити з початку жовтня перервані через погіршення відносин гарячі лінії екстреного звʼязку між Північчю і Півднем в рамках зусиль для здійснення очікувань і сподівання всієї нації, яка бажає якнайшвидшого відновлення нинішніх інфарктних міжкорейських відносин і панування міцного миру на Корейському півострові», — сказав лідер КНДР.
На думку Кім Чен Ина, для примирення влада Південної Кореї має змінити «конфронтаційний підхід і затяту позицію до КНДР», дотримуватися позиції національної самостійності «не на словах, а на ділі», серйозно ставитися до міжкорейських декларацій і виконувати їх тощо.
Також він запевнив, що Північна Корея не має мети і приводу для провокацій щодо Південної Кореї, не має наміру погрожувати і шкодити. Водночас, наголосив лідер КНДР, і Південна Корея має якомога швидше позбутися «манії серйозної кризи і переслідування».
Окрім цього, Кім Чен Ин звинуватив США у тому, що вони сіють ворожнечу між країнами, руйнують основу глобального миру і стабільності.
«Як ясно показують восьмимісячні наслідки нової американської адміністрації після приходу до влади, військова загроза і ворожа політика США проти нашої Республіки зовсім не змінилися, а, навпаки, форми і способи їх прояву стають більш хитрими. Зараз США виступають за дипломатичну взаємодію і переговори без попередніх умов, але все це націлено тільки на те, щоб обдурити міжнародну спільноту і приховати свої ворожі акти, і є лише продовженням ворожої політики, яку провадили попередні американські адміністрації», — цитує лідера КНДР агентство.
- Нагадаємо, відносини між Північною та Південною Кореями погіршилися в серпні, Пхеньян розкритикував Сеул за співпрацю зі США, зокрема за спільні військові навчання.
- Гарячі лінії екстреного звʼязку між Північною і Південною Кореями використовувалися з деякими перервами з 1970-х років. У червні 2020 року Пхеньян призупинив їх використання. Пхеньян закидав Сеулу потурання північнокорейським біженцям, які надсилають на батьківщину листівки та інші матеріали, що принижують гідність вождя і провладної партії. Відновили зв’язки країни лише у липні 2021 року.
- У серпні повідомлялося, що Північна Корея, ймовірно, перезапустила ядерний реактор в Йонбьоні, який виробляв плутоній, як вважається, для ядерної зброї.
- Вранці 15 вересня КНДР запустила дві ракети, які могли бути балістичними. Вони впали в Японському морі. Північна Корея після цього заявила про успішне випробування нової зброї. Через кілька годин військові Південної Кореї успішно запустили балістичну ракету з підводного човна, точно вразивши задану ціль.