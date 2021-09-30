Лідер КНДР Кім Чен Ин запропонував Південній Кореї відновити контакти і назвав умови для примирення

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що готовий відновити контакти з Південною Кореєю вже у жовтні.

Про це він заявив під час виступу в парламенті країни 30 вересня, цитує державне корейське Центральне інформаційне агентство (ЦТАК).

«Товариш Кім Чен Ин висловив волю відновити з початку жовтня перервані через погіршення відносин гарячі лінії екстреного звʼязку між Північчю і Півднем в рамках зусиль для здійснення очікувань і сподівання всієї нації, яка бажає якнайшвидшого відновлення нинішніх інфарктних міжкорейських відносин і панування міцного миру на Корейському півострові», — сказав лідер КНДР.

На думку Кім Чен Ина, для примирення влада Південної Кореї має змінити «конфронтаційний підхід і затяту позицію до КНДР», дотримуватися позиції національної самостійності «не на словах, а на ділі», серйозно ставитися до міжкорейських декларацій і виконувати їх тощо.