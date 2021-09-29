«Фейкова новина». Президент Німеччини спростував інформацію про можливе скасування безвізу між Україною та ЄС

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував інформацію про те, що для України та інших країни можуть скасувати безвізовий режим з Євросоюзом.
Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Молдови Майєю Санду.
«Я прочитав це повідомлення з таким самим подивом, що й ви, коли сьогодні приземлився тут, у Кишиневі. Я отримав інформацію у Федеральному міністерстві внутрішніх справ і дізнався, що це неправда. Це просто фейкова новина», — заявив президент Німеччини.
У середу видання «Радіо Свобода» з посиланням на внутрішній документ Євросоюзу повідомило, що деякі країни-члени ЄС хочуть скасувати безвізовий режим для низки балканських і східноєвропейських держав, зокрема Грузії, Молдови та України, через «зловживання».
Згідно з документом, Німеччина, Франція, Італія, Бельгія та Чехія «стривожені збільшенням» кількості випадків незаконного проживання і необґрунтованих клопотань про надання притулку від громадян цих країн.
- Наприкінці 2020 року в Європі теж говорили про можливе скасування безвізового режиму з Україною. Тоді Верховна Рада затвердила своїх представників у комісії з обрання голови САП, попри застереження Євросоюзу. В Європарламенті після цього заявили, що Україна ризикує втратити безвізовий режим з ЄС і півторамільярдний транш допомоги, оскільки влада просуває до комісії сумнівних кандидатів. Водночас верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель зауважив, що для позбавлення України безвізу наразі підстав немає.
- Згодом президент Володимир Зеленський та уряд запевнили, що безвізу з ЄС нічого не загрожує, а Україна виконує всі умови.