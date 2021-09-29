«Фейковая новость». Президент Германии опроверг информацию о возможной отмене безвиза между Украиной и ЕС

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что для Украины и других европейских странах могут отменить безвизовый режим с Евросоюзом.
Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Молдовы Майей Санду.
«Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда сегодня приземлился здесь, в Кишиневе. Я получил информацию в Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость», — заявил президент Германии.
В среду издание «Радио Свобода» со ссылкой на внутренний документ Евросоюза сообщило, что некоторые страны-члены ЕС хотят отменить безвизовый режим для ряда балканских и восточноевропейских государств, в частности Грузии, Молдовы и Украины, из-за «злоупотреблений».
Согласно документу, Германия, Франция, Италия, Бельгия и Чехия «встревожены увеличением» числа случаев незаконного проживания и необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан этих стран.
- В конце 2020 года в Европе тоже говорили о возможной отмене безвизового режима с Украиной. Тогда Верховная Рада утвердила своих представителей в комиссию по избранию главы САП, несмотря на предостережения Евросоюза. В Европарламенте после этого заявили, что Украина рискует потерять безвизовый режим с ЕС и полуторамиллиардный транш помощи, поскольку власть продвигает в комиссию сомнительных кандидатов. В то же время Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что для лишения Украины безвиза пока оснований нет.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский и правительство заверили, что безвизу с ЕС ничего не угрожает, а Украина выполняет все условия.