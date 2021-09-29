«Радио Свобода»: В Евросоюзе заговорили об отмене безвиза для Украины, Молдовы и Грузии из-за «злоупотреблений»

Некоторые страны-члены Европейского Союза хотят отменить безвизовый режим для ряда балканских и восточноевропейских государств, в частности Грузии, Молдовы и Украины, из-за «злоупотреблений».

Об этом сообщает «Радио Свобода», в распоряжении которого оказался внутренний документ ЕС от 27 сентября.

Согласно документу, Германия, Франция, Италия, Бельгия и Чехия «встревожены увеличением» числа случаев незаконного проживания и необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан этих стран.

Так, Германия, Италия, Бельгия жалуются на Молдову, гражданам которой очень часто отказывают в предоставлении убежища (если сравнить периоды июнь-август 2019 года и текущего, количество отказов возросло на 429%), Франция — на граждан Албании, Сербии и Грузии (в документе говорится о более чем 50-процентном увеличении количества ходатайств о предоставлении убежища за последние три месяца).

В то же время Чехия заявила, что в последнее время резко возросло количество необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины.

Отметим, рост количества незаконных пребываний или отказов по ходатайствам о предоставлении убежища на 50% может привести к возвращению визового режима.

Евросоюз ввел безвизовый режим с Черногорией, Сербией и Северной Македонией в декабре 2009 года, в следующем году — с Албанией и Боснией, с Молдовой в 2014 году. Визовый режим с Грузией и Украиной отменили в 2017 году.

В то же время пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко сообщил, что страна не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима.

«Никаких причин для такого решения нет и не может быть», — сказал он «Европейской правде».