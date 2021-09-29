Лукашенко обіцяє покарати всіх причетних до смерті працівника КДБ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував загибель співробітника КДБ. За його словами, «безкарним ніхто не залишиться».
Утім, невідомо, кого збирається карати Лукашенко, якщо самого «нападника» вбили, а його дружину затримали.
Ідеться про перестрілку, що сталася 28 вересня — КДБ начебто проводив антитерористичний рейд по квартирах «особливо небезпечних злочинців», де й наткнувся на чоловіка, який застрелив працівника спецслужб. Потім виявилось, що «убивцею» був IT-фахівець з міжнародної компанії.
Лукашенко наказав встановити всі деталі «нападу» та посекундно відновити перебіг подій. Сімʼї загиблого він пообіцяв фінансову допомогу.
Водночас у Білорусі заблокували сайт російського видання «Комсомольська правда». Головний редактор упевнений, що це сталося через матеріал, у якому подруга програміста схвально відгукується про нього.
- Раніше в Білорусі заявили про затримання підозрюваного в постачанні зброї через кордон, який мав убити високопосадовців. У справі є «український слід».
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 2 липня заявив, що на території країни викрили «сплячі терористичні осередки» та «загони самооборони», до яких причетні Німеччина, США, Україна, Польща і Литва. За його словами, з України надходить «величезна кількість зброї». Відтак він доручив прикордонникам повністю перекрити кордон.
- У серпні Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського в організації поставок зброї до Білорусі та в підготовці бойовиків. Зеленський відреагував на випади Лукашенка, запевнивши, що Україна не втручається у внутрішні справи Білорусі, однак на недружні дії Мінська Київ готовий дати потужну відповідь.