Лукашенко обіцяє покарати всіх причетних до смерті працівника КДБ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував загибель співробітника КДБ. За його словами, «безкарним ніхто не залишиться».

Утім, невідомо, кого збирається карати Лукашенко, якщо самого «нападника» вбили, а його дружину затримали.

Ідеться про перестрілку, що сталася 28 вересня — КДБ начебто проводив антитерористичний рейд по квартирах «особливо небезпечних злочинців», де й наткнувся на чоловіка, який застрелив працівника спецслужб. Потім виявилось, що «убивцею» був IT-фахівець з міжнародної компанії.

Лукашенко наказав встановити всі деталі «нападу» та посекундно відновити перебіг подій. Сімʼї загиблого він пообіцяв фінансову допомогу.

Водночас у Білорусі заблокували сайт російського видання «Комсомольська правда». Головний редактор упевнений, що це сталося через матеріал, у якому подруга програміста схвально відгукується про нього.