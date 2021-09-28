У Білорусі показали відео ліквідації «терориста». Ним виявився співробітник міжнародної ІТ-компанії

Комітет держбезпеки Білорусі заявив про антитерористичний рейд, під час якого сталася перестрілка. Унаслідок неї загинули співробітник КДБ і «терорист».

Про це повідомила пресслужба відомства.

«Сьогодні під час проведення спецзаходів з відпрацювання адрес, за якими могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності, в одній із квартир житлового будинку по співробітниках правоохоронних органів був відкритий вогонь з рушниці на ураження. Особливо небезпечний злочинець смертельно поранив співробітника Комітету держбезпеки», — йдеться в повідомленні.

За цим фактом порушили кримінальне провадження. При цьому КДБ не наводить жодних інших подробиць, навіть назву населеного пункту, де стався інцидент.

Згодом державне телебачення Білорусі назвало імʼя та інші дані стрільця. Його звати Андрій Зельцер, він був співробітником великої IT-компанії EPAM. Цю інформацію виданню TUT.by підтвердили співробітники компанії.

Видання «Наша Ніва» заявило, що йому вдалося звʼязатися з тещею Зельцера, яка повідомила, що її дочка зараз перебуває в ізоляторі «Окрестіно».