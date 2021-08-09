Лукашенко звинуватив Зеленського в організації поставок зброї до Білорусі та в підготовці бойовиків

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський стоїть за підготовкою бойовиків та перекиданням зброї до Білорусі.

Відповідну заяву Лукашенко зробив 9 серпня під час пресконференції «Большой разговор с президентом».

«Я навколо Путіна, Порошенко крутився як міг, навколо Зеленського — як з сином з ним розмовляв! Він все сприймав, розумів, що з ним трапилося? Гаразд, ти Захід підтримав, ти плюнув на все, але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди? Зброя йде в основному з України. Зараз ми закрили кордон», — заявив Лукашенко.

Він додав, що їхній голова Комітету з питань державної безпеки «дуже чітко» сказав Україні, що знає, хто з офіційних органів влади в Україні організовує «поставки зброї».