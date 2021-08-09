Лукашенко звинуватив Зеленського в організації поставок зброї до Білорусі та в підготовці бойовиків

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський стоїть за підготовкою бойовиків та перекиданням зброї до Білорусі.
Відповідну заяву Лукашенко зробив 9 серпня під час пресконференції «Большой разговор с президентом».
«Я навколо Путіна, Порошенко крутився як міг, навколо Зеленського — як з сином з ним розмовляв! Він все сприймав, розумів, що з ним трапилося? Гаразд, ти Захід підтримав, ти плюнув на все, але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди? Зброя йде в основному з України. Зараз ми закрили кордон», — заявив Лукашенко.
Він додав, що їхній голова Комітету з питань державної безпеки «дуже чітко» сказав Україні, що знає, хто з офіційних органів влади в Україні організовує «поставки зброї».
- У липні Лукашенко доручив силовикам перекрити кордон з Україною через «потік зброї». У Державній прикордонній службі України підтвердили, що Білорусь змінила умови в’їзду до країни та закрила кордони. В’їхати до країни зможуть лише іноземці з дипломатичними паспортами та службовими пропусками; члени екіпажів; іноземці, які є близькими родичами або членами подружжя громадян Білорусі або тих, хто має дозвіл на проживання; іноземці, які їдуть навчатися до Білорусі.