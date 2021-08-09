Лукашенко заявив, що готовий визнати Крим російським, «переступивши через Будапештський меморандум»

«Коли Лукашенко Крим визнає? Я відповідаю публічно: коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукцію, за мною справа не заіржавіє», — сказав Лукашенко.

Він наголосив, що наразі стосунки між Україною та Білоруссю перебувають на найнижчому політичному рівні.

Про це Лукашенко заявив під час прямої лінії .

За його словами, для ухвалення такого рішення він готовий «переступити через Будапештський меморандум.

«Мій підпис там стоїть, але я й через це переступлю. Україна, бачите, що творить? У мене руки розвʼязані — і Крим, і все інше. Вони заявили: Лукашенко полетить в Крим через Росію! Так ви закрили простір, я через Україну не можу полетіти. Безумці! Ще в чомусь мені дорікають, ще зовсім недавно я більше вболівав за Україну, ніж за Білорусь», — додав Лукашенко.

Нагадаємо, 1 червня Лукашенко заявив, що хоче запустити пряме авіасполучення з окупованим Кримом. За його словами, Білорусь і Росія пропрацюють питання щодо відкриття авіарейсів до Криму.

Україна, низка країн Євросоюзу, Британія і США закрили авіасполучення з Білоруссю після примусової посадки літака Ryanair з опозиціонером Протасевичем на борту. Для «Белавіа» небо закрили 20 країн. Авіакомпанії також загрожують санкції від ЄС.