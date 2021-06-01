Лукашенко заговорив про прямий авіарейс із Білорусі до Криму: «Доведеться Путіна попросити, щоб відвіз»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче запустити пряме авіасполучення з окупованим Кримом.

Про це він заявив під час наради з питань співпраці з Росією.

«Я задав Путіну це запитання: Україна закрила для нас небо, але у нас є свій санаторій в Криму, куди люди їздили і літали. Щоб не загострювати відносини, ми [діставалися на півострів] через Україну хто поїздом, хто на автомобілі, хто літаком. Зараз закрили небо. Я Путіну сказав, прошу тебе, ти подумай, як нам потрапити в Крим», — наголосив політик.

За словами Лукашенка, питання польотів з Білорусі до Криму опрацьовується з Росією.