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Лукашенко заговорив про прямий авіарейс із Білорусі до Криму: «Доведеться Путіна попросити, щоб відвіз»

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:
Лукашенко заговорив про прямий авіарейс із Білорусі до Криму: «Доведеться Путіна попросити, щоб відвіз»

Valery Sharifulin / TASS / Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче запустити пряме авіасполучення з окупованим Кримом.

Про це він заявив під час наради з питань співпраці з Росією.

«Я задав Путіну це запитання: Україна закрила для нас небо, але у нас є свій санаторій в Криму, куди люди їздили і літали. Щоб не загострювати відносини, ми [діставалися на півострів] через Україну хто поїздом, хто на автомобілі, хто літаком. Зараз закрили небо. Я Путіну сказав, прошу тебе, ти подумай, як нам потрапити в Крим», — наголосив політик.

За словами Лукашенка, питання польотів з Білорусі до Криму опрацьовується з Росією.

«Ми не можемо заборонити тобі летіти в Крим, якщо ти весь час там відпочивала», — сказав він, відповідаючи на запитання журналістки.

Також політик розповів, що свого часу запитав тодішнього президента України Петра Порошенка: «Як тепер до Криму потрапити?». Той відповів: «Не питання. Я тебе прошу: тільки через Україну».

«Сьогодні я хотів би запитати у Зеленського, за бажання полетіти до Криму, мені як сьогодні? Тільки через Росію. Тому мені доведеться Путіна попросити, щоб він відвіз мене до Криму. Вони [Україна] влаштували цю «веремію», вони влаштували цю комбінацію на рівні провокації», — резюмував Лукашенко.