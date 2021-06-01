Лукашенко заговорив про прямий авіарейс із Білорусі до Криму: «Доведеться Путіна попросити, щоб відвіз»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче запустити пряме авіасполучення з окупованим Кримом.
Про це він заявив під час наради з питань співпраці з Росією.
«Я задав Путіну це запитання: Україна закрила для нас небо, але у нас є свій санаторій в Криму, куди люди їздили і літали. Щоб не загострювати відносини, ми [діставалися на півострів] через Україну хто поїздом, хто на автомобілі, хто літаком. Зараз закрили небо. Я Путіну сказав, прошу тебе, ти подумай, як нам потрапити в Крим», — наголосив політик.
За словами Лукашенка, питання польотів з Білорусі до Криму опрацьовується з Росією.
«Ми не можемо заборонити тобі летіти в Крим, якщо ти весь час там відпочивала», — сказав він, відповідаючи на запитання журналістки.
Також політик розповів, що свого часу запитав тодішнього президента України Петра Порошенка: «Як тепер до Криму потрапити?». Той відповів: «Не питання. Я тебе прошу: тільки через Україну».
«Сьогодні я хотів би запитати у Зеленського, за бажання полетіти до Криму, мені як сьогодні? Тільки через Росію. Тому мені доведеться Путіна попросити, щоб він відвіз мене до Криму. Вони [Україна] влаштували цю «веремію», вони влаштували цю комбінацію на рівні провокації», — резюмував Лукашенко.
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- Британія і США ввели санкції проти Білорусі, а ЄС готує санкції на експорт калію.
- Авіасполучення з Білоруссю припинили Україна і частина країн ЄС. Незабаром до цього приєднаються США. Для «Белавіа» небо закрили Україна, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Словаччина, Франція і Британія.