Лукашенко заговорил про прямой авиарейс из Беларуси в Крым: «Придется Путина попросить, чтобы отвез»

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет запустить прямое авиасообщение с оккупированным Крымом.
Об этом он заявил во время совещания по вопросам сотрудничества с Россией.
«Я задал Путину этот вопрос: Украина закрыла для нас небо, но у нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди ездили и летали. Чтобы не обострять отношения, мы [добирались на полуостров] через Украину кто поездом, кто на автомобиле, кто самолетом. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал, прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым», — подчеркнул политик.
По словам Лукашенко, вопрос полетов из Беларуси в Крым прорабатывается с Россией.
«Мы не можем запретить тебе лететь в Крым, если ты все время там отдыхала», — сказал он, отвечая на вопрос журналистки.
Также политик рассказал, что в свое время спросил бывшего президента Украины Петра Порошенко: «Как теперь в Крым попасть?». Тот ответил: «Не вопрос. Я тебя прошу: только через Украину».
«Сегодня я хотел бы спросить у Зеленского, при желании улететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне придется Путина попросить, чтобы он отвез меня в Крым. Они [Украина] устроили эту «канитель», они устроили эту комбинацию на уровне провокации», — резюмировал Лукашенко.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- Великобритания и США ввели санкции против Беларуси, а ЕС готовит санкции на экспорт калия.
- Авиасообщение с Беларусью прекратили Украина и часть стран ЕС. Вскоре к этому присоединятся США. Для «Белавиа» небо закрыли Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Швеция, Чехия, Словакия, Франция и Великобритания.