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Лукашенко заговорил про прямой авиарейс из Беларуси в Крым: «Придется Путина попросить, чтобы отвез»

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Лукашенко заговорил про прямой авиарейс из Беларуси в Крым: «Придется Путина попросить, чтобы отвез»

Valery Sharifulin / TASS / Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет запустить прямое авиасообщение с оккупированным Крымом.

Об этом он заявил во время совещания по вопросам сотрудничества с Россией.

«Я задал Путину этот вопрос: Украина закрыла для нас небо, но у нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди ездили и летали. Чтобы не обострять отношения, мы [добирались на полуостров] через Украину кто поездом, кто на автомобиле, кто самолетом. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал, прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым», — подчеркнул политик.

По словам Лукашенко, вопрос полетов из Беларуси в Крым прорабатывается с Россией.

«Мы не можем запретить тебе лететь в Крым, если ты все время там отдыхала», — сказал он, отвечая на вопрос журналистки.

Также политик рассказал, что в свое время спросил бывшего президента Украины Петра Порошенко: «Как теперь в Крым попасть?». Тот ответил: «Не вопрос. Я тебя прошу: только через Украину».

«Сегодня я хотел бы спросить у Зеленского, при желании улететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне придется Путина попросить, чтобы он отвез меня в Крым. Они [Украина] устроили эту «канитель», они устроили эту комбинацию на уровне провокации», — резюмировал Лукашенко.