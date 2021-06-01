Лукашенко заговорил про прямой авиарейс из Беларуси в Крым: «Придется Путина попросить, чтобы отвез»

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет запустить прямое авиасообщение с оккупированным Крымом.

Об этом он заявил во время совещания по вопросам сотрудничества с Россией.

«Я задал Путину этот вопрос: Украина закрыла для нас небо, но у нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди ездили и летали. Чтобы не обострять отношения, мы [добирались на полуостров] через Украину кто поездом, кто на автомобиле, кто самолетом. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал, прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым», — подчеркнул политик.

По словам Лукашенко, вопрос полетов из Беларуси в Крым прорабатывается с Россией.