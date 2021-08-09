Лукашенко заявил, что готов признать Крым российским, «перешагнув через Будапештский меморандум»

«Когда Лукашенко Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что сейчас отношения между Украиной и Беларусью находятся на самом низком политическом уровне.

Об этом Лукашенко заявил во время прямой линии .

По его словам, для принятия такого решения он готов «переступить через Будапештский меморандум.

«Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны — и Крым, и все остальное. Они заявили: Лукашенко полетит в Крым через Россию! Так вы закрыли пространство, я через Украину не могу улететь. Безумцы! Еще в чем-то меня упрекают, когда я больше болел за Украину, чем за Беларусь, еще совсем недавно», — добавил Лукашенко.

Напомним, 1 июня Лукашенко заявил, что хочет запустить прямое авиасообщение с оккупированным Крымом. По его словам, Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

Украина, ряд стран Евросоюза, Британия и США закрыли авиасообщение с Беларусью после принудительной посадки самолета Ryanair с оппозиционером Протасевичем на борту. Для «Белавиа» небо закрыли 20 стран. Авиакомпанию также ожидают санкции от ЕС.