Лукашенко обвинил Зеленского в организации поставок оружия в Беларусь и в подготовке боевиков

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стоит за подготовкой боевиков и переброской оружия в Беларусь.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал 9 августа во время пресс-конференции «Большой разговор с президентом».

«Я вокруг Путина, Порошенко крутился как мог, вокруг Зеленского — как с сыном с ним разговаривал! Он все воспринимал, понимал, что с ним случилось? Ладно, ты Запад поддержал, ты плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Оружие идет в основном из Украины. Сейчас мы закрыли границу», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что их глава Комитета по вопросам государственной безопасности «очень четко» сказал Украине, что знает, кто из официальных органов власти в Украине организовывает «поставки оружия».