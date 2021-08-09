«Боремося з бойовиками, а не тренуємо». Зеленський відреагував на випади Лукашенка у бік України

Україна не втручається у внутрішні справи Білорусі, однак на недружні дії Мінська Київ готовий дати потужну відповідь.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив речник президента Сергій Никифоров.

Заяви Лукашенка про те, що Україна «тренує бойовиків» Зеленський називає безпідставними. «Навіщо він це робить — складно сказати. Можемо лише припустити, що тим самим Лукашенко намагається відвернути увагу від тих драматичних подій, які відбуваються у самій Білорусі», — заявив Никифоров.

Він також додав, що Україна і всі демократичні держави сумніваються щодо юридичного статусу самого Лукашенка. «Кризу можна вирішити демократичним шляхом, але у Лукашенка не вистачило сміливості їм піти», — сказав речник Зеленського.