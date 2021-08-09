«Боремся с боевиками, а не тренируем». Зеленский отреагировал на выпады Лукашенко в сторону Украины

Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси, однако на недружественные действия Минска Киев готов дать мощный ответ.
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Заявления Лукашенко о том, что Украина «тренирует боевиков» Зеленский называет безосновательными. «Зачем он это делает — сложно сказать. Можем лишь предположить, что тем самым Лукашенко пытается отвлечь внимание от тех драматических событий, которые происходят в самой Беларуси», — заявил Никифоров.
Он также добавил, что Украина и все демократические государства сомневаются в юридическом статусе самого Лукашенко. «Кризис можно решить демократическим путем, но у Лукашенко не хватило смелости не него пойти», — сказал спикер президента.
По его словам, Зеленский отмечает, что Украина остается верным другом Беларуси и готова поддерживать диалог с белорусским народом непосредственно, но в политические процессы внутри соседней страны не вмешивается.
«Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Лукашенко. А если будут, то это получит немедленный и мощный ответ, как нашего государства, так и международного сообщества», — добавил пресс-секретарь президента.
- В понедельник Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стоит за подготовкой боевиков и переброской оружия в Беларуси.
- Также Лукашенко заявил во время встречи с журналистами, что не планирует вводить санкции против Украины, но если бы захотел, то поставил бы страну «на колени».