«Боремся с боевиками, а не тренируем». Зеленский отреагировал на выпады Лукашенко в сторону Украины

Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси, однако на недружественные действия Минска Киев готов дать мощный ответ.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Заявления Лукашенко о том, что Украина «тренирует боевиков» Зеленский называет безосновательными. «Зачем он это делает — сложно сказать. Можем лишь предположить, что тем самым Лукашенко пытается отвлечь внимание от тех драматических событий, которые происходят в самой Беларуси», — заявил Никифоров.

Он также добавил, что Украина и все демократические государства сомневаются в юридическом статусе самого Лукашенко. «Кризис можно решить демократическим путем, но у Лукашенко не хватило смелости не него пойти», — сказал спикер президента.