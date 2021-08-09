Лукашенко заявил, что мог бы с Путиным поставить Украину «на колени» за один день

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с журналистами, что не планирует вводить санкции против Украины, но если бы захотел, то поставил страну «на колени».
Об этом передает «Интерфакс-Украина».
«С нашей стороны никаких санкций в отношении вас [Украины] вводить не собираемся. Если бы мы хотели вас поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали вам поставлять горюче-смазочные материалы и завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных», — сказал Лукашенко.
- На этой же пресс-конференции он говорил, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно портит отношения между странам, а также обвинил его в организации поставок оружия в Беларусь и в подготовке боевиков. Украина открыто осуждала репрессии режима Лукашенко против оппозиции и граждан, а также не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
- Лукашенко также заявил, что готов признать Крым «российской территорией», несмотря на нормы Будапештского меморандума.