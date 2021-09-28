В Беларуси показали видео ликвидации «террориста». Им оказался сотрудник международной IT-компании

Комитет госбезопасности Беларуси заявил об антитеррористическом рейде, во время которого был застрелен один из его сотрудников.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Сегодня в ходе проведения спецмероприятий по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь из ружья на поражение. Особо опасный преступник смертельно ранил сотрудника Комитета госбезопасности», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство. При этом КГБ не указывает никаких других подробностей, даже названия населенного пункта, где произошел инцидент.
Позже государственное телевидение Беларуси назвало имя и другие данные стрелка. Его зовут Андрей Зельцер, он был сотрудником крупной IT-компании EPAM. Эту информацию изданию TUT.by подтвердили сотрудники компании.
Издание «Наша Ніва» заявило, что ему удалось связаться с тещей Зельцера, которая сообщила, что ее дочь сейчас находится в изоляторе «Окрестино».
- Ранее в Беларуси заявили о задержании подозреваемого в поставках оружия через границу, который должен был убить чиновников. В деле есть «украинский след».
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля заявил, что на территории страны разоблачили «спящие террористические ячейки» и «отряды самообороны», к которым причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва. По его словам, из Украины поступает «огромное количество оружия». Поэтому он поручил пограничникам полностью перекрыть границу.
- В августе Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации поставок оружия в Беларусь и в подготовке боевиков. Зеленский отреагировал на выпады Лукашенко, заверив, что Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси, но на недружественные действия Минска Киев готов дать мощный ответ.