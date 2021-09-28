В Беларуси показали видео ликвидации «террориста». Им оказался сотрудник международной IT-компании

Комитет госбезопасности Беларуси заявил об антитеррористическом рейде, во время которого был застрелен один из его сотрудников.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня в ходе проведения спецмероприятий по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь из ружья на поражение. Особо опасный преступник смертельно ранил сотрудника Комитета госбезопасности», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство. При этом КГБ не указывает никаких других подробностей, даже названия населенного пункта, где произошел инцидент.

Позже государственное телевидение Беларуси назвало имя и другие данные стрелка. Его зовут Андрей Зельцер, он был сотрудником крупной IT-компании EPAM. Эту информацию изданию TUT.by подтвердили сотрудники компании.

Издание «Наша Ніва» заявило, что ему удалось связаться с тещей Зельцера, которая сообщила, что ее дочь сейчас находится в изоляторе «Окрестино».