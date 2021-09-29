Лукашенко обещает наказать всех причастных к смерти сотрудника КГБ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал гибель сотрудника КГБ. По его словам, «безнаказанным никто не останется».

Впрочем, неизвестно, кого собирается наказывать Лукашенко, если самого «напавшего» уже убили, а его жену задержали.

Речь идет о перестрелке, которая произошла 28 сентября — КГБ якобы проводил антитеррористический рейд по квартирам «особо опасных преступников», где и наткнулся на человека, который застрелил сотрудника спецслужб. Потом оказалось, что «убийцей» был IT-специалист из международной компании.

Лукашенко приказал установить все детали «нападения» и посекундно восстановить ход событий. Семье погибшего он пообещал финансовую помощь.

Наряду с этим в Беларуси заблокировали сайт российского издания «Комсомольская правда». Главный редактор уверен, что это произошло из-за материала, в котором подруга программиста одобрительно отзывается о нем.