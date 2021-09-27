Керівник фракції «Голос» каже, що його колеги голосують разом зі «слугами» через домовленість із ОП про відставку Разумкова. Ті заперечують

Голова фракції «Голос» Ярослав Железняк звинуватив своїх колег по фракції, які об’єдналися в МФО «Справедливість», у тому, що вони голосують разом зі «Слугою народу», оскільки їм пообіцяли відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Новий же голова парламенту задовольнить листа від МФО «Справедливість».

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Железняк опублікував уривок зі статті «Української правди», в якій йшлося про можливість подібного «обміну», та заявив, що його джерела підтверджують цю інформацію.

«Так, це правда. Уточню, домовленість між «Справедливістю» та ОП проста. «Справедливість» голосує закон про олігархів, відставку спікера і ще може парочку питань типу бюджету + мовчать на болючі теми, такі як «вагнерівці». Натомість в ОП забезпечують зняття глави фракції в обхід регламенту», — вважає він.

За словами Железняка, також нардепи з МФО «Справедливість» нібито домовились про фінансування округів, участь у бюджетному процесі, роботу з губернатором в одній із західних областей, створення нового політичного проєкту на Західній Україні, тощо.

Водночас у коментарі «Бабелю» лідерка МФО «Справедливість» Олександра Устінова назвала ці звинувачення нісенітницею. За її словами, Железняк перетворюється у «зливний бачок».

Вона вважає, що таким чином колега намагається захистити від зняття Разумкова, який поки не задовольняє листа від більшості фракції про відставку Железняка з посади голови фракції.

Устінова розповіла, що з початком роботи нової сесії нардепи з МФО «Справедливість» знову нагадали про свого листа, в якому 11 членів фракції з 20 виступили за зняття Железняка з посади голови фракції. Також МФО «Справедливість» надіслало листа Разумкову та іншим фракціям з проханням не розцінювати листи від Железняка як від імені всієї фракції «Голос». За її словами, Железняк надсилає листи іншим фракціям від імені «Голосу» і на партійному бланку, хоча сама фракція не збиралася вже 5 місяців.

Окрім цього вона розповіла, що Железняк став головою фракції «Голос» з порушенням, оскільки, згідно з законом, очільник фракції не може займати керівних посад у комітетах. Натомість Железняк є першим заступником голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.