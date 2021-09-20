Голова фракції «Голос» Железняк звинуватив депутатів із обʼєднання «Справедливість» у співпраці з Офісом президента

Голова фракції «Голос» Ярослав Железняк заявив, що нардепи, які створили обʼєднання «Справедливість», працюють на Офіс президента.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Железняка, депутатки Галина Васильченко та Наталія Піпа отримали щонайменше 20 мільйонів гривень на обрані об’єкти на своїх округах як «інфраструктурну субвенцію».

«Те саме, що і соцеконом, який у всі попередні роки традиційно виділяли лояльним депутатам-мажоритарникам, готовим підтримувати будь-які ініціативи влади», — запевнив нардеп.

Також Железняк заявив, що голова МФО «Справедливість» Олександра Устінова та інші представники об’єднання відвідують наради в Офісі президента.