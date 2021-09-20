Голова фракції «Голос» Железняк звинуватив депутатів із обʼєднання «Справедливість» у співпраці з Офісом президента

Голова фракції «Голос» Ярослав Железняк заявив, що нардепи, які створили обʼєднання «Справедливість», працюють на Офіс президента.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Железняка, депутатки Галина Васильченко та Наталія Піпа отримали щонайменше 20 мільйонів гривень на обрані об’єкти на своїх округах як «інфраструктурну субвенцію».
«Те саме, що і соцеконом, який у всі попередні роки традиційно виділяли лояльним депутатам-мажоритарникам, готовим підтримувати будь-які ініціативи влади», — запевнив нардеп.
Також Железняк заявив, що голова МФО «Справедливість» Олександра Устінова та інші представники об’єднання відвідують наради в Офісі президента.
«Останній раз одразу декілька представників влади бачили очільницю МФО «Справедливість» пані Устінову в Офісі в останній четвер (навіть час підкажу – десь о 15:00—15:40). Випадково за годину до наради в Офісі щодо порядку денного парламенту на наступний тиждень. Такі візити в різних комбінаціях депутатів від «Справедливості» непоодинокі», — наголосив він.
Окрім цього, Железняк вважає, що про співпрацю МФО та Офісу президента свідчить голосування за перший етап бюджетного процесу (бюджетну декларацію) — «коли, окрім «Слуги народу» та традиційно лояльних депутатських груп, додали свої голоси 6 депутатів від «Справедливості».
На думку Железняка, про співпрацю свідчить і те, що окремі учасники групи намагалися заблокувати його лист про відправлення Венеційській комісії законопроєкту щодо олігархів (№ 5599), і відсутність коментарів щодо ТСК у справі «вагнерівців».
- 29 липня на зʼїзді партії «Голос» пʼятеро нардепів оголосили про вихід із політсили: Олександра Устінова, Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина, Юлія Клименко та Ярослав Юрчишин. Залишити партію вони вирішили з низки причин, зокрема через ігнорування з боку керівництва (в особі Кіри Рудик і Ярослава Железняка) їхніх позицій. Партія це рішення підтримала, адже «спільна робота з будівництва політсили неможлива».
- 16 червня на тлі розколу в партії «Голос» 10 депутатів її парламентської фракції створили окреме обʼєднання «Справедливість» і оголосили недовіру керівництву. У партії створення депутатської групи назвали незаконним.