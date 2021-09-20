Глава фракции «Голос» Железняк обвинил депутатов из объединения «Справедливость» в сотрудничестве с Офисом президента

Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк заявил, что нардепы, которые создали объединение «Справедливость», работают на Офис президента.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Железняка, депутаты Галина Васильченко и Наталья Пипа получили по меньшей мере 20 миллионов гривен на выбранные объекты на своих округах как «инфраструктурную субвенцию».

«То же, что и соцэконом, который во все предыдущие годы традиционно выделяли лояльным депутатам-мажоритарщикам, готовым поддерживать любые инициативы власти», — заверил нардеп.

Также Железняк заявил, что глава МФО «Справедливость» Александра Устинова и другие представители объединения посещают совещания в Офисе президента.