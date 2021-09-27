Глава фракции «Голос» говорит, что его коллеги голосуют вместе со «слугами» из-за договоренности с ОП об отставке Разумкова. Те отрицают

Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк обвинил своих коллег по фракции, которые объединились в МФО «Справедливость», в том, что они голосуют вместе со «Слугой народа», поскольку им пообещали отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Новый же глава парламента удовлетворит письмо от МФО «Справедливость».
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Железняк опубликовал отрывок из статьи «Украинской правды», в которой говорилось о возможности подобного «обмена», и заявил, что его источники подтверждают эту информацию.
«Да, это правда. Уточню, договоренность между «Справедливостью» и ОП проста. «Справедливость» голосует закон об олигархах, отставку спикера и еще может парочку вопросов типа бюджета + молчат на болезненные темы, такие как «вагнеровцы». Зато в ОП обеспечивают снятие главы фракции в обход регламента», — считает он.
По словам Железняка, также нардепы из МФО «Справедливость» якобы договорились о финансировании округов, участии в бюджетном процессе, работе с губернатором в одной из западных областей, создании нового политического проекта в Западной Украине и тому подобное.
В то же время в комментарии «Бабелю» лидер МФО «Справедливость» Александра Устинова назвала эти обвинения бредом. По ее словам, Железняк превращается в «сливной бачок».
Она считает, что таким образом коллега пытается защитить от снятия Разумкова, который пока что не удовлетворяет письмо от большинства фракции об отставке Железняка с должности главы фракции.
Устинова рассказала, что с началом работы новой сессии нардепы из МФО «Справедливость» вновь напомнили о своем письме, в котором 11 членов фракции из 20 выступили за снятие Железняка с должности главы фракции. Также МФО «Справедливость» направило письмо Разумкову и другим фракциям с просьбой не расценивать письма от Железняка как от имени всей фракции «Голос». По ее словам, Железняк направляет письма другим фракциям от имени «Голоса» и на партийном бланке, хотя сама фракция не собиралась уже 5 месяцев.
Кроме этого она рассказала, что Железняк стал главой фракции «Голос» с нарушением, поскольку, согласно закону, глава фракции не может занимать руководящих должностей в комитетах. Зато Железняк является первым заместителем главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
20 сентября глава фракции «Голос» Ярослав Железняк заявил, что нардепы, которые создали объединение «Справедливость», работают на Офис президента. По словам Железняка, депутаты Галина Васильченко и Наталья Пипа получили по меньшей мере 20 млн гривен на выбранные объекты на своих округах как «инфраструктурную субвенцию».
Народный депутат фракции «Голос» Александра Устинова заявила, что таким образом Железняк пытается отомстить депутатам за их попытки лишить его роли руководителя фракции.
- 29 июля на съезде партии «Голос» пятеро нардепов объявили о выходе из политсилы: Александра Устинова, Соломия Бобровская, Ольга Стефанишина, Юлия Клименко и Ярослав Юрчишин. Покинуть партию они решили по ряду причин, в частности из-за игнорирования со стороны руководства (в лице Киры Рудик и Ярослава Железняка) их позиций. Партия это решение поддержала, ведь «совместная работа по строительству политсилы невозможна».
- 16 июня на фоне раскола в партии «Голос» 11 депутатов ее парламентской фракции создали отдельное объединение «Справедливость» и объявили недоверие руководству. В партии создание объединения назвали незаконным.