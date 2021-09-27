Глава фракции «Голос» говорит, что его коллеги голосуют вместе со «слугами» из-за договоренности с ОП об отставке Разумкова. Те отрицают

Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк обвинил своих коллег по фракции, которые объединились в МФО «Справедливость», в том, что они голосуют вместе со «Слугой народа», поскольку им пообещали отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Новый же глава парламента удовлетворит письмо от МФО «Справедливость».

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Железняк опубликовал отрывок из статьи «Украинской правды», в которой говорилось о возможности подобного «обмена», и заявил, что его источники подтверждают эту информацию.

«Да, это правда. Уточню, договоренность между «Справедливостью» и ОП проста. «Справедливость» голосует закон об олигархах, отставку спикера и еще может парочку вопросов типа бюджета + молчат на болезненные темы, такие как «вагнеровцы». Зато в ОП обеспечивают снятие главы фракции в обход регламента», — считает он.

По словам Железняка, также нардепы из МФО «Справедливость» якобы договорились о финансировании округов, участии в бюджетном процессе, работе с губернатором в одной из западных областей, создании нового политического проекта в Западной Украине и тому подобное.

В то же время в комментарии «Бабелю» лидер МФО «Справедливость» Александра Устинова назвала эти обвинения бредом. По ее словам, Железняк превращается в «сливной бачок».

Она считает, что таким образом коллега пытается защитить от снятия Разумкова, который пока что не удовлетворяет письмо от большинства фракции об отставке Железняка с должности главы фракции.

Устинова рассказала, что с началом работы новой сессии нардепы из МФО «Справедливость» вновь напомнили о своем письме, в котором 11 членов фракции из 20 выступили за снятие Железняка с должности главы фракции. Также МФО «Справедливость» направило письмо Разумкову и другим фракциям с просьбой не расценивать письма от Железняка как от имени всей фракции «Голос». По ее словам, Железняк направляет письма другим фракциям от имени «Голоса» и на партийном бланке, хотя сама фракция не собиралась уже 5 месяцев.

Кроме этого она рассказала, что Железняк стал главой фракции «Голос» с нарушением, поскольку, согласно закону, глава фракции не может занимать руководящих должностей в комитетах. Зато Железняк является первым заместителем главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.