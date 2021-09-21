Нардеп Устинова ответила главе фракции «Голос» Железняку, который обвинял ее в сотрудничестве с Офисом президента

Народный депутат фракции «Голос» Александра Устинова ответила главе фракции Ярославу Железняку, который обвинял депутатов из ее объединения «Справедливость» в визитах в Офис президента. Она заявила, что таким образом он пытается отомстить депутатам за их попытки лишить его роли руководителя фракции.

Свою позицию Устинова обнародовала в Facebook во вторник, 21 сентября.

Железняк обвинил депутатов из объединения «Справедливость» в голосовании за бюджетную декларацию (это якобы свидетельствует об их сотрудничестве с Офисом президента). На что Устинова ответила: «Это голосование за долгосрочное планирование бюджета, которое является абсолютно правильным, стратегическим и государственным шагом, которого давно уже требовали все стратегические партнеры Украины».

Что касается обвинений в визитах к ОП, Устинова заявила, что как депутаты они встречаются с представителями различных ветвей власти. Железняк также отмечал, что депутаты Галина Васильченко и Наталья Пипа получили по меньшей мере 20 миллионов гривен как «инфраструктурную субвенцию» на выбранные объекты в своих округах. В ответ Устинова дала ссылку на материал о том, что «нардепы, приближенные к главе партии Кире Рудык, накупили элитного жилья на 7,5 миллиона».

Отметим, что Устинова — глава объединения «Справедливость», которое просит главу Рады Дмитрия Разумкова лишить Железняка должности главы фракции «Голос». Причина — Устинова цитирует регламент: главой фракции не могут быть первые заместители глав комитетов. Железняк — первый заместитель главы комитета по вопросам финансов и налоговой политики.