ДБР взялося розслідувати, чи перешкоджав нардеп Лерос діяльності депутата Київради

Державне бюро розслідувань розслідує можливий тиск на депутата Київради з боку народного депутата Гео Лероса.
Про це повідомив начальник Головного слідчого управління ДБР Максим Зінорук.
За його словами, кримінальне провадження було зареєстровано 20 вересня. Відомство вивчає відео, яке зʼявилося в ынтернеті 17 вересня, з кадрами можливого отримання Леросом хабара в $10 тисяч, як повідомив Зінорук, за організацію інформаційної атаки на одного з депутатів Київради. Зокрема, за виставлення цього депутата злочинцем.
Справу розслідують за статтею про перешкоджання діяльності народного депутата і депутата місцевих рад (ч. 1 ст. 351 КК). Вирішується питання про проведення експертиз ы визнання депутата Київради постраждалим.
- 15 вересня Офіс генпрокурора порушив кримінальну справу проти нардепа Лероса за підозрою в імітації нападу на самого себе. Приводом для порушення справи стало відео, яке одночасно зʼявилося в декількох анонімних Telegram-каналах. Ідеться про підпал автомобіля у 2020 році. Сам Лерос заявив, що відео змонтували.
- 1 вересня 2020 року з трибуни Верховної Ради Лерос звинуватив президента у «злитті зі старою системою» і порушенні передвиборчих обіцянок. Того ж дня його виключили з фракції. Лерос заявив, що це сталося за розпорядженням Зеленського, хоча сам президент це спростовує. 2 вересня Лероса виключили із фракції «Слуга народу», а Зеленський назвав його «хабарником» і «зрадником».