ГБР взялось расследовать, препятствовал ли нардеп Лерос деятельности депутата Киевсовета

Государственное бюро расследований расследует возможное давление на депутата Киевсовета со стороны народного депутата Гео Лероса.

Об этом сообщил начальник Главного следственного управления ГБР Максим Зинорук.

По его словам, уголовное производство было зарегистрировано 20 сентября. Ведомство изучает видео, которое появилось в Интернете 17 сентября, с кадрами возможного получения взятки Леросом в $10 тысяч, как сообщил Зинорук, за организацию информационной атаки на одного из депутатов Киевсовета. В частности, за выставление этого депутата преступником.

Дело расследуется по статье препятствовании деятельности народного депутата и депутата местных советов (ч. 1 ст. 351 УК). Решается вопрос о проведении экспертиз и признании депутата Киевсовета пострадавшим.